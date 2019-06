'Niet slecht voor een frontman die er intussen toch wel heel hard als een oud wijf uitziet'

1. Nick Cave (61) Kwetsbaar en intiem

Wie er onlangs bij was in de Roma in Borgerhout, hoeft niet overtuigd te worden: niemand steekt zijn nek verder uit dan Nick Cave. De man lanceerde vorig jaar The Red Hand Files, een website waar hij wekelijks in grappige, ontroerende, hartverwarmende en prachtig geschreven brieven de meest uiteenlopende vragen van fans beantwoordt. ‘Waarom ben je vegetariër geworden? Wat betekent Elvis voor je? Wat zou je doen als je te weten kwam dat de aarde over 72 uur zou ophouden te bestaan?’ Ook wie het niet kan schelen, heeft iets aan zijn antwoorden.