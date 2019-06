'Tinder is niks voor mij: ik ben traditioneel en geloof alleen in ware liefde'

HUMO ‘Love Island’ is razend populair in Groot-Brittannië: vorig jaar schreven zich meer Britten in voor het programma dan voor een universitaire opleiding aan Oxford en Cambridge samen: 85.000 versus 36.000.

holly mae BROOD «Waanzinnig, hè? In Groot-Brittannië is het inderdaad een hype. Misschien omdat het lang geleden is dat deze vorm van reality op tv is geweest? Voor onze Vlaams-Nederlandse versie hebben zich 7.000 kandidaten ingeschreven.»