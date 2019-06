'Negentig man die tegelijk een speelgoedautootje in elkaar proberen te steken: dat is goede televisie'

Sokken sorteren, nepvlinders vangen of sprintjes trekken op stelten: geen uitdaging was te gek voor de honderd deelnemers die de afgelopen maanden een gooi deden naar de titel van Homo Universalis. De man of vrouw die op 25 juni na de slopende selectie als enige overblijft, mag zich met recht en reden een alleskunner noemen. Voor de makers van de rubriek begint de dag na de finale dan weer een zoektocht naar nieuwe kandidaten en verse proeven.

Henk de Corte (eindredacteur en spelleider) «Het idee achter ‘Homo Universalis’ is er typisch zo eentje dat opgeworpen werd tijdens een brainstorm, om veel later pas werkelijkheid te worden. Het idee was toen om een afvalrace te organiseren die het hele seizoen zou duren: elke dag een spelletje met elke keer een verliezer die zou moeten vertrekken. Dat idee werd al snel afgevoerd, omdat het niet uit te voeren was. We maken voor één seizoen ‘Iedereen beroemd’ zo’n tweehonderd afleveringen, het was niet haalbaar om zoveel mensen samen te krijgen en evenveel opdrachten te verzinnen.