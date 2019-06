Herman Brusselmans gaat viraal: 'Het lijkt alsof Vlaams Belang al een dictatuur heeft geïnstalleerd'

Omdat íémand het moest doen, en het liefst even fraai als messcherp verwoord, kroop Herman Brusselmans in de pen om na de recente verkiezingen zijn ongezouten mening over Vlaams Belang te ventileren. Hij raakte daarbij een gevoelige snaar: zijn Humo-column verzamelde meteen meer dan 28.000 likes op Facebook en werd inmiddels 160.000 keer and counting gelezen op de Humo-website.

HUMO Je leek echt kwáád tijdens het schrijven.

Herman Brusselmans «Ik bén ook kwaad. We leven in zowat het beste land ter wereld en dan stemmen ze op zo’n partij. Ik ben het beu dat mensen op welke manier dan ook uitgesloten worden. Die haatbrieven in Aalst: het lijkt alsof ze al aan de macht zijn en een dictatuur hebben geïnstalleerd. En wie Marokkaans, zwart of lesbisch is: fuck off!»

HUMO Opvallend veel jongeren hebben op Vlaams Belang gestemd.

Brusselmans «Met name de jongens. Meisjes stemmen nog altijd eerder links. Ik had het er gisteren over met een vrouw die zelf links is, maar wier zoon van 15 aan het verrechtsen is. Hij kwam in de stemtest carrément bij Vlaams Belang uit. Die jongens zitten constant op het internet, en Dries Van Langenhove zien ze als één van hen. Sommige mensen vinden dat hij goed overkomt in debatten. Ik vind hem vooral een leugenaar. In ‘Terzake’ zat hij de hele tijd te liegen.»

HUMO Volgens sommigen betekent de score van Vlaams Belang niet dat Vlaanderen massaal extreemrechts of racistisch is geworden, en zitten er ook veel foertstemmers bij.

Brusselmans «Foert waartegen? Wat is er mis in België? Ik hoorde iemand zeggen: ‘Mijn vader is ziek en die krijgt maar zoveel van het ziekenfonds, en hij heeft maar een pensioentje van 1.200 euro, en al die vreemdelingen krijgen 2.000 euro per maand.’ Dat is bullshit. Ze staan die Syrische vluchtelingen niet aan de grens met een dikke cheque op te wachten, integendeel.»

HUMO De media zouden Vlaams Belang te veel als een gewone partij hebben behandeld.

Brusselmans «Het is nog altijd een politieke partij, en we leven in een democratisch land. Van mij mogen Tom Van Grieken en Gerolf Annemans gerust mee aan tafel zitten in al die programma’s. Van Langenhove is iets anders: die komt pas kijken, en hij zit 100 procent te liegen. Die pipo moet je nooit meer uitnodigen. Nérgens. En dat jongste parlementslid, die Filip Brusselmans, ook niet. Iemand die zegt dat holebi’s abnormaal zijn, moet je nooit meer aan het woord laten.»

HUMO Je woont in een buurt met veel allochtonen. Merk je veel onrust?

Brusselmans «Hier zijn veel Turkse restaurants, en die mensen zijn niet echt verontrust. Ze voelen zich ook niet geviseerd, omdat ze al vijftig jaar Belg zijn. Hun kinderen en kleinkinderen zijn hier geboren en zijn ook Belgisch. Ze maken zich dus niet meteen zorgen, wat ook positief is. Als ze bang in een hoekje zouden kruipen, zou Vlaams Belang hebben wat ze wil. Het is veel beter dat die mensen met opgeheven hoofd blijven functioneren. Anders winnen de anderen.»