Ivanka Trump: 'Vrouwen laten werken voorkomt oorlogen'

Alleen al vorige week dronk ze thee met koningin Máxima in Nederland en schoof ze mee aan bij een staatsbanket in Buckingham Palace bij koningin Elizabeth . Is Ivanka Trump (37), de oudste dochter van Amerikaans president Donald Trump , één van de machtigste vrouwen ter wereld geworden?

Tot vorig jaar was ze nog ondernemer in sieraden en kleding, maar daarmee is ze gestopt door haar drukke, maar onbezoldigde, job als adviseur van haar vader in het Witte Huis. In die rol pleit ze voor betaald ouderschapsverlof en betaalbare kinderopvang voor Amerikaanse werkende gezinnen. Een opvallend progressief verhaal.

– Uw vader is genoegzaam bekend, maar wat wilt u dat we over u weten?

IVANKA Trump «Dat ik naast mijn werk voor de regering-Trump ook een trotse echtgenote ben en moeder van drie lieve, soms ook ondeugende, kinderen. Ze zijn tussen de 3 en 7 jaar oud.»

– U sprak al vaak over het belang van mentoren. Wie was uw mentor toen u als ondernemer begon?

Trump «Uiteraard mijn vader, maar zeker ook mijn moeder (Ivana, de eerste vrouw van Donald Trump, red.). Zij hebben mij de waarden en discipline bijgebracht om een succesvolle ondernemer te zijn. Mijn moeder was een vastberaden, succesvolle zakenvrouw in een tijd dat zoiets nog zeldzaam was. Bij een druk leven hoort soms chaos, maar zij heeft me geleerd om die te omarmen en op meerdere borden tegelijk te schaken.»

– U bent gestopt met uw bedrijven om uw vader te adviseren. Mist u het ondernemerschap?

Trump «Ik was trots op de bedrijven die ik had opgebouwd, maar de kans om iets terug te geven aan het land dat me zoveel heeft gegeven, was onweerstaanbaar. Ik ben dankbaar dat ik mijn land kan dienen.»

– Bedrijven kijken bezorgd naar het internationaal handelsbeleid van uw vader.

Trump «De president wil de handel in evenwicht brengen, zodat de markt vrijer en eerlijker wordt. Daar profiteren alle economieën van, en het biedt mogelijkheden voor innovatie, welvaart en groei.»

– De regering-Trump lanceerde in februari een plan om economische betrokkenheid van vrouwen wereldwijd te promoten.

Trump «Het is de prioriteit van het Witte Huis om het volledige economische potentieel van vrouwen te ontketenen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de kans groter is dat een land in een gewapend conflict terechtkomt wanneer vrouwen niet kunnen deelnemen aan de economie van dat land. Kortom: als vrouwen wél betrokken worden bij de economie, is dat gewoon slim defensiebeleid.»

– Tot slot: u werd al genoemd als hoofd van de Wereldbank en als VN-ambassadeur. Wat zijn uw ambities?

Trump «Ik ben volledig gefocust op het werk dat ik nu doe. Mijn agenda zit vol.»

– Zou u de eerste vrouwelijke president van de VS willen zijn?

Trump «Nee.» (hk)