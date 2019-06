Racisme in Vlaanderen: 'Mijn zoontje heeft al meer dan eens mogen horen dat hij een 'bruine aap' is. Hoe leg je zoiets uit?'

Aalsterse VB’er Steve Herman - “In de Denderstreek, en zeker in Aalst, provoceren we al eens graag, maar dat is nodig om de discussie in gang te zetten en om dingen daadwerkelijk ten goede veranderd te krijgen”, zegt Herman (VB). “Bovendien hebben we in de Denderstreek die typische ‘kwajongensmentaliteit’: een grote mond met een klein hartje. In Aalst, als carnavalsstad, komt daarbij nog eens de humor en de spot die bij buitenstaanders kwetsend kan overkomen maar nooit zo bedoeld wordt. De mensen hier zijn rechttoe, recht aan. Klinkt het dan klinkt het, botst het dan botst het. Maar nadien gaan we in de Denderstreek er weer gezamenlijk tegenaan. Het is dus niet Filip Dewinter of Tom Van Grieken, het zit gewoon in ons DNA...” ???? - Zo wordt in Aalst dus openlijk racisme en islamofobie vergoelijkt en goedgepraat. Het is blijkbaar eigenlijk allemaal maar om te lachen. Zo willen ze weeral maar eens aantonen dat het allemaal maar een grap is. Blijkbaar bestaat het VB uit grapjassen die steeds weer verkeerd worden begrepen. Verder ging het nog - " De stijl van zowel Tom Van Grieken als Filip Dewinter is uiteraard anders, maar de boodschap is dezelfde. Geen twee personen zijn identiek wat stijl betreft. De verschillende stijlen trekken net een heel groot publiek aan. Van de ene mag het wat krachtiger gezegd worden dan van de andere”, zegt Steve Herman (VB)". Eigenlijk zijn Tom Van Grieken, Filip Dewinter en Dries Vanlangenhove dus toffe peren die helemaal niet racistisch of islamofoob zijn? Waarbij weer maar eens bewezen wordt dat men met alle middelen die partij achter de kuisheidsgordel moet houden voor het totaal uit de hand gaat lopen want ze zijn nog geen spat veranderd en het is allemaal maar façade en misleiding.