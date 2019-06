'Het Westen heeft zichzelf in slaap gewiegd, net op het moment dat China en India ontwaakten'

'De Westerse dominantie is voorbij'

KISHORE MAHBUBANI «Zeggen dat het ‘interessante tijden’ zijn, is te zacht uitgedrukt. Ik neig eerder naar ‘bloedstollend’ (lacht). Het gaat razendsnel: we hebben de laatste dertig jaar meer verandering gezien dan in de driehonderd jaar ervoor, misschien zelfs drieduizend jaar. En ook al wil ik de geopolitieke schokgolven die vandaag over de wereld trekken niet minimaliseren: er is vooral goed nieuws. De condition humaine is er enorm op vooruitgegaan. In 1950 leefde driekwart van de wereldbevolking in extreme armoede, wat betekent dat ze moest rondkomen met minder dan 1 dollar per dag. Die extreme armoede is intussen gezakt tot onder de 10 procent en tegen 2030 zal ze volledig zijn uitgeroeid. Intussen is de middenklasse overal aan het exploderen: in 2010 waren ze met 1,8 miljard mensen, in 2020 zullen ze met 3,2 zijn, in 2030 met 4,9 miljard. En dat hebben we allemaal te danken aan uw generositeit. Het Westen heeft de rest van de wereld met haar rationalisme en nadruk op wetenschappelijk onderzoek, een prachtig geschenk gegeven.»