Jonge Duivels Dodi Lukebakio (21), Orel Mangala (21) en Aaron Leya Iseka (21): 'Onze idolen zijn Zidane, Ronaldinho en God'

Hoe goed is de nieuwe lichting Rode Duivels? Het antwoord is vanaf zondag te zien in Italië, waar het EK voor spelers onder 21 jaar plaatsvindt. Twaalf jaar nadat de ‘gouden generatie’ van Jan Vertonghen en co. de halve finales heeft bereikt, is Jong België opnieuw op de afspraak. Met Dodi Lukebakio, Aaron Leya Iseka en Orel Mangala telt de selectie drie 21-jarige Brusselaars met Congolese roots en een onvoltooid Anderlecht-verleden. Dat laatste wringt nog altijd. ‘Alles heb ik aan Anderlecht te danken, het is de club van mijn hart.’