Marc Didden: 'Omdat schoonheid belangrijk is'

Het is erger dan ik dacht. Het gezicht van een geliefde waar iemand met vitriool naar heeft gegooid. Of haar met een brandende sigaret de ogen heeft uitgestoken. Een gezicht dat voor mij bij elk bezoek aan Parijs hoorde, en dat sedert 1960, toen ik er voor het eerst kwam. Aznavour zong in de jaren 60 al ‘Je vous parle d’un temps / Que les moins de vingt ans / Ne peuvent pas connaître’, maar ik ben er zeker van dat u het wel begrijpt.

Dat het niet waar is dat het niet zo erg is, want dat het ‘toch maar een kerk is’. Dat ze het geld voor de restauratie beter aan de wereldzeeën zouden schenken, om daar dan in één keer alle plastic zakjes van de Aldi uit te halen. Dat de kattenkoppen maar zelf moeten opdraaien voor de reparatie van hun kathedraal.

Nee, dat moeten ze niet. Omdat die kathedraal van ons allemaal is. Omdat wij mensen zijn. Omdat schoonheid belangrijk is.

Dat laatste werd nog eens ten overvloede bewezen toen mijn gezelschap en ik even later door de vijf kleine zalen van het Musée Jacquemart-André liepen, waar een vijftigtal werken van de grote Deense schilder Vilhelm Hammershøi hingen. Sprakeloos daarna. En klaar voor een waarachtige croque-monsieur en een paar glazen frisse Brouilly in mijn Parijse stamcafé La Palette. Ook daar kom ik sedert 1960. Old habits die hard. Marc Didden