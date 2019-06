Heleen Debruyne: 'Een kind krijgen lijkt mij een egoïstische keuze'

Waarom planten mensen zich voort? Zijn er eigenlijk goede redenen om een kind te krijgen? Om onze soort in stand te houden? Waarom zou de homo sapiens per se moeten blijven bestaan? We zijn slecht voor de planeet en het krioelt al van de mensen. Om ons volk en onze cultuur in stand te houden? Goddank leven we niet in een eng regime dat vrouwen met vruchtbare baarmoeders beloont omdat zij het kanonnenvlees van de natie baren.

Omdat kinderen je leven zin geven? Jouw diepe levensvervulling: nogal een verwachting om een kind mee op te zadelen. Begin al maar te sparen voor de kosten van de psycholoog. Omdat de zorg en de verantwoordelijkheid voor een weerloos wezen een betere persoon van jou maakt? Ik denk dat de zorg voor vrienden of weerloze onbekenden van meer altruïsme getuigt – met hen vorm je geen hormonale band die je blind maakt voor volle pampers en andere onhebbelijkheden.

Omdat je een nieuwe mens het prachtige cadeau van het leven geeft? Dat cadeau valt meestal flink tegen en is zelfs in de allerbeste gevallen nooit helemaal vrij van lijden. Griep, liefdesverdriet, pesterige pubers, uitgebluste leraren, zinloze jobs, een gevoel van existentiële leegte, of erger nog: kanker, werkloosheid, depressie, partnergeweld, natuurrampen en oorlog. Zonder jouw voortplantingsdrang had je kind daar geen last van. Misschien krijgt het ook nog een schuldgevoel omdat het ergens leest dat een kind het slechtste is wat je voor het klimaat kunt doen.

Om de romantische band met je partner te versterken? Onderzoek wijst uit dat koppels met kinderen minder gelukkig zijn dan koppels zonder kinderen. Crèches, scholen, geld, hobby’s, smartphone, slechte vrienden: elk kind is een potentiële bron van onenigheid. Bij jonge ouders schiet de stress door het dak, en dan vooral bij de moeders. Anno 2019 werken zij meestal, maar nemen ze toch nog de meeste zorg voor hun rekening. Het is bovendien nefast voor de carrière van moeders. Hoe meer kinderen, hoe lager je inkomen.

Omdat je voor een kind onvoorwaardelijke liefde voelt? Dat is niet gegarandeerd. Het is een enorm taboe, maar op het internet vind je genoeg anonieme getuigenissen van moeders die niets voelden voor de wurm die ze de wereld in hebben geperst. Omdat je de opvoeding beter wilt aanpakken dan je ouders? Ga maar eens praten met de gemiddelde psycholoog. De meeste mensen sukkelen in patronen die verdacht veel lijken op wat ze wilden vermijden. Omdat het in onze natuur zit om onze genen te willen doorgeven? Het zit evengoed in onze natuur om slim genoeg te zijn om uitstekende anticonceptie uit te vinden.

Een kind krijgen valt niet met morele of rationele argumenten goed te praten. Toch planten mensen zich en masse voort, aangestuurd door dromen, hormonen en maatschappelijke verwachtingen. Achteraf verzinnen we gewichtig klinkende drogredenen om het bestaan van ons kroost te verantwoorden. Bewust kinderloze mensen wordt vaak egoïsme verweten. Wel een kind krijgen lijkt mij een nog egoïstischer keuze. Ik geef verliefdheid en ziekelijke nieuwsgierigheid de schuld van ons toekomstige kind – een beter excuus heb ik niet.