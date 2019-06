'Ik wil nog zoveel doen. Ik weet hoe kostbaar tijd is, omdat mijn papa zo vroeg is gestorven'

Kat Kerkhofs «De tien geboden, de zeven hoofdzonden: ik heb dat allemaal meegekregen van mijn grootouders. Supertoffe mensen, die zes zonen op de wereld hebben gezet, onder wie mijn papa, die dan weer super-rock-’n-roll was. De jongste drie hadden in dat katholieke huis een kelder waarin ze met de groep Big Bill de rockmuziek hebben uitgevonden. Er werd zelfs wiet gesmoord, al denk ik niet dat oma dat doorhad (lacht). Maar ze vond het allemaal niet erg. Mijn grootouders waren léúke katholieken: ze geloofden in God, maar ze sloten niemand uit. Ik ging elke woensdag met al mijn neven en nichten bij oma eten, tot ik 24, 25 was. Ik zegde de gebedjes mee op, ging naar de kerk en als ik bleef slapen, werd ik gewekt met versjes voor de Heer (lacht). Dat vrome is aan mij blijven kleven, net omdat oma zo open en lief was: gezinswaarden vind ik enorm belangrijk, en het huwelijk ook. Van God zelf heb ik dan weer nog niks vernomen – helaas.