De 7 Hoofdzonden van Katrin Kerkhofs, de vrouw van Dries Mertens: 'Bij ons thuis was naakt rondlopen heel normaal'

Sign of the times. Eens temeer een leerzaam interview, wat zouden we toch zijn zonder de humane duiding van Humo. Er zijn meer mensen die beroemd zijn doordat ze beroemde mensen kennen dan er mensen zijn die beroemd zijn geworden op basis van wat ze zelf kunnen of hebben. Dat is handig als men je kan gebruiken voor een tv-programma waarin je als beroemde spelersvrouw andere spelersvrouwen beroemd kan maken met vooral lullen over beroemdheid. Zo kan in een volgend programma een nieuwe bekende spelersvrouw misschien jou eens kan komen interviewen over wat het is een bekende spelersvrouw te zijn geworden die andere spelersvrouwen gaat interviewen. Een rijke, onthechte manier om de horror van de leegte in te vullen. Altijd interessant om te lezen dat bekende mensen diep in de grond dezelfde besognes hebben als iedereen. Het zoveelste interview dat je evengoed in de Story, Dag Allemaal, de krant of de allemaal eendere weekendbijlagen, op radio, tv of op internet kan lezen. Niets op tegen, in ons economisch systeem zijn er weinig interessante jobs en Kat Kerkhofs is ook aandoenlijk en aanstekelijk eerlijk in het toegeven, relativeren en verheerlijken van de eigen, existentiële zoektocht. Het is, ook als je rijk bent, niet simpel om een zinvolle bezigheid te vinden. En het is wellicht verwarrend: hoe rijker je bent, hoe meer keuze je hebt tussen positieve en negatieve vrijheid. Misschien een tip, er zijn ook rijke, aangetrouwde beroemdheden die hun status loyaal verzilveren door geld te steken in maatschappelijk nuttige zaken. Maar ja, dat zijn dan natuurlijk dikwijls nog een andere klasse sukkelaars: héél rijke mensen, miljardairs. Je kan een vermogen weggeven zonder jezelf tot de bedelstaf te brengen. Dat kan omdat je in onze rijke wereld al luxueus leeft als je het bedrag van het mediaaninkomen iedere maand opsoupeert. Je hoeft niet heel rijk te zijn om eens in een helikopter over Napels te vliegen. Rijke mensen voelen het niet eens als ze het grootste deel van wat ze hebben in de samenleving investeren. Tracht ze maar eens te ontlopen, of liever: omarm ze, die leegte.