'Barbapapa, een triestige kabouter en een gepensioneerde muziekleraar'

De nummers werden deze keer allemaal gepend door de grote kindervriend zelve en uitgevoerd door een verse lading vaderlandse rockers. Spoiler alert: Guy Mortier en z’n vogelke zijn wederom van de partij. Voorts mag u ongegeneerd het kind uithangen op de tonen van onder meer Triggerfinger, Novastar, Flip Kowlier, Stijn, Selah Sue en Eriksson Delcroix.

Joost Zweegers: ‘Tiitaaa-tovenaar’

Joost Zweegers van Novastar – in zijn vrije tijd vader van Lucy (10), Judy (7) en Elton (4) – koos voor het liedje ‘Lentepoets’.

Joost Zweegers «Ik ken Winok al lang en ik ga vaak met mijn kinderen naar zijn optredens. Hij had me enkele jaren geleden al eens gevraagd om iets op te nemen, en toen heb ik gekozen voor ‘Dag, m’n Rozemarijntje’: een oud kinderrijmpje waaraan ik met m’n akoestische gitaar een soort Donovan-draai heb gegeven. Ik heb dat nummer ook live gespeeld met Winok tijdens zijn AB-shows, verkleed als een soort straatmuzikant met een hoge hoed op. Dat liedje blijft me sindsdien achtervolgen: als ik op de school van mijn kinderen word gevraagd om iets te spelen, sta ik daar wéér ‘Rozemarijntje’ te zingen (lacht).