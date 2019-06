Humo sprak met Zuhal Demir (N-VA): 'Hopelijk komt mijn dochter niet met een griezel als Dries Van Langenhove thuis'

Nooit aan gedacht mvr. Demir dat de traditionele partijen aan beide zijden van de taalgrens - de N-VA net als de PS - de handen in mekaar moeten slaan en eindelijk eens op een fatsoenlijke manier gaan samenwerken om dit land op een deftige manier te besturen zoals dat eigenlijk hoort te zijn? En op die manier de foertpartijen de wind uit de zeilen te nemen en hen de kans te ontnemen om het land nog meer overhoop te gooien? Is dat teveel gevraagd? De bevolking smacht naar fatsoenlijk bestuur in plaats van het geruzie en oorlogsvoering en het continu in verkiezingsmodus verkeren en ondertussen hun bestuur verwaarlozen. DE POLITICI MOETEN EINDELIJK HET WERK EENS GAAN DOEN WAAR ZE VERDORIE VOOR GEKOZEN EN BETAALD WORDEN. Wat is me dat nu. Als belastingbetaler en burger van dit land eis ik dat jullie stoppen met het spelen van politieke spelletjes, de strijdbijlen begraven en op een ernstige manier politiek gaan bedrijven. Er liggen kapers op de kust aan zowel de extreemlinkse als de extreemrechtse zijde. Jullie hebben dus geen andere keus meer willen jullie nog blijven voortbestaan - en dat geldt net zo goed voor de N-VA als voor de anderen. Het gaat om het behoud van jullie eigen lijf en leden dus kunnen jullie maar beter onmiddellijk aan de slag gaan. Dus ga aan het werk mvr. Demir en als u perse iets wil onafhankelijk maken ga dan dan doe in Turkije waar de Koerden - uw streekgenoten en familie - onderdrukt en besodemieterd worden door de Turken. Die hebben veel meer te lijden dan de Vlamingen hier in ons land.