'Een meisje kreeg door de drug ketamine om het kwartier een orgasme. Twee uur lang krijste ze de EHBO-tent bij elkaar'

Dat festivals de hulpverlening graag afschermen, wordt al snel duidelijk. Vooral bij de moeder der festivals, Rock Werchter, is het enthousiasme om mee te werken maar lauw. De woordvoerster laat weten dat ze ‘géén contactgegevens van hulpverleners of securitymensen kan bezorgen’. Wel krijg ik een mail waarin ze stelt dat er zeer weinig drugsgerelateerde incidenten zijn en haar geen meldingen van vechtpartijen en verkrachtingen bekend zijn.

Kan best, maar dat hadden we toch graag uit de mond van iemand in the field gehoord. Zoals Kevin Beens (43) – een vrijwilliger bij het Vlaamse Kruis die al vijftien jaar ervaring heeft met hulpverlening op festivals. ‘Ik stond al op Tomorrowland, Pukkelpop, de Ten Miles, maar ook op Chirofuiven. Daar vind je trouwens de meeste bingedrinkers. Ze mogen de eerste keer uitgaan, kennen hun grenzen nog niet, maar willen wel de stoere uithangen tegen hun vrienden. Hun grootste schrik is dat we hun ouders bellen. Ik heb al meegemaakt dat een moeder haar stomdronken kind na een fuif niet wilde komen halen. ‘Hij kan niet meer op zijn benen staan, mevrouw,’ zei ik aan de telefoon. ‘Goed, dan kruipt hij maar naar huis,’ zei ze.»