(Verschenen in Humo 2495 van 30 juni 1988)

Wat die middag in Oradour-sur-Glane gebeurde is een raadsel gebleven dat met de verschijning van het boek ‘Oradour. Massacre & Aftermath’ van de Brit Robin Mackness (1988) is opgelost. Hieronder volgt een deel van zijn verhaal: de waarheid over Oradour, hoe hij die heeft ontdekt en wat die ontdekking hem persoonlijk heeft gekost.

Ik ben voor het eerst naar Oradour gegaan in mei 1986, meer dan veertig jaar na de vreselijke gebeurtenissen die zich er hadden afgespeeld. In de tijd die ik in Franse gevangenissen doorbracht en ook na mijn vrijlating, in september 1984, had ik mijn onderzoek naar de ware toedracht van de slachting onverminderd voortgezet. En toen ik dan in 1986 Saint-Junien verliet, begon ik aan de laatste etappe van mijn reis naar de waarheid.