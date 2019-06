LEES OOK: Van ‘lamlendig’ tot ‘onvergetelijk’, (es) rangschikt alle Marvel-films ☞

❶ PURE WISKUNDE

‘Avatar’ bracht in 2009 bijna 2,8 miljard dollar op in de bioscoop, het hoogste bedrag ooit. Op het moment dat we dit schrijven is ‘Avengers: Endgame’ goed voor ruim 2,7 miljard en tikt de teller door. En terwijl ‘Avatar’ 34 weken nodig had om dat cijfer te halen, deden de Avengers het in nauwelijks 6.

In feite is het succes een eenvoudige rekensom. Zowat elke Avenger uit de film – Iron Man, Captain America, Thor, Captain Marvel, Black Panther – stond al centraal in een eigen succesvolle franchise. In totaal brachten ze Marvel, nog voor de komst van ‘Avengers: Endgame’, al 21 miljard op in de bioscopen. Zet al die melkkoeien op dezelfde weide en het hoeft niet te verwonderen dat je puur goud krijgt.