Hoe zou het eigenlijk zijn met... Bo Coolsaet (79), uroloog en liefdesexpert: 'Liefde is geen werkwoord'

'De media bellen nu liever iemand die zegt dat het oké is om vreemd te gaan. Dan is iedereen gerustgesteld'

Bo Coolsaet «De speech die ik op het huwelijk heb gegeven is op veel applaus onthaald, vooral door vrouwen. De kern van mijn verhaal was namelijk dat we de huwelijksceremonie hadden moeten organiseren omdat Herr Seele Katia wel ten huwelijk had gevraagd, maar daarna zoveel over zijn kunst en zichzelf sprak dat zijn bruid er geen woord tussen kon krijgen, ook haar jawoord niet. Mannen kunnen dat hebben, hè, die drang om zich constant te moeten laten gelden.»