'De webshops werken als Trip Advisor: met ratings en reviews'

Terwijl u op het werk kattenfilmpjes bekijkt, surft u zonder het te weten op het topje van de ijsberg. Het grootste deel van het internet – naar schatting 90 procent – is namelijk verborgen. Het deepweb bestaat uit sites die met een gewone zoekmachine of browser niet te vinden zijn. En dat verborgen internet is geen plek voor doetjes. Aangezien het er veel anoniemer surfen is, heeft het kruim van de internationale criminelen zich er verzameld. Jihadiforums, pedofilienetwerken, zelfs plekken waar mensen verhandeld worden: u kunt het zo gruwelijk niet bedenken, of het bestaat op het darknet.

Ook drugs zijn er te koop. Meer nog: een pakketje heroïne bestellen is een fluitje van een cent. Na een halfuurtje zoek- en klikwerk komen we al terecht op één van de gespecialiseerde marktplaatsen. De site lijkt op Bol.com, maar dan voor koopwaar die het daglicht niet kan verdragen. Voor elk wat wils: Belgische paspoorten voor 2.600 euro, vlindermessen of vuurwapens, maar vooral drugs, van cannabis tot heroïne, netjes gefilterd per gewicht of per land van waaruit ze bezorgd worden.