Niet alleen de eerste Tourzege van Eddy Merckx en het Woodstockfestival vieren deze zomer hun 50ste verjaardag, op 21 juli is het ook een halve eeuw geleden dat de mens op de maan landde. Nadat hij een aantal ongebruikte filmspoelen van de Apollo 11-missie bij NASA had ontdekt, werkte regisseur Todd Douglas Miller een decennium lang aan de ultieme docu over de reis van Neil Armstrong en co..