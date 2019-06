Jamie Cullum (bijna 40): 'Als duizenden fans je toejuichen, val je makkelijk ten prooi aan het peterpansyndroom'

De intussen 39-jarige Cullum kende zijn grote doorbraak in 2003 met ‘Twentysomething’. De plaat kwam uit in oktober, en tegen het einde van het jaar was hij de best verkopende jazzartiest ooit in het Verenigd Koninkrijk. We mogen de bijna fourtysomething – die ook een succesvolle wekelijkse show presenteert op BBC Radio 2 – opbellen in Buckinghamshire, waar hij samen met zijn vrouw en twee dochters Margot (6) en Lyra (8) in de oude villa van opa Roald woont.

HUMO Heb je vandaag al naar muziek geluisterd?

jamie Cullum «Ik heb vanmorgen naar mijn dochter geluisterd, die piano aan het spelen was. En we hebben ‘My Man’s Gone Now’ van Nina Simone opgezet. Mijn vrouw heeft er nog een grapje over gemaakt, omdat ik morgen voor een paar concerten de baan op moet en haar achterlaat met de kinderen: ‘Je draait het een dag te vroeg!’ (lacht)»

HUMO Ben jij degene die thuis doorgaans de muziek kiest?