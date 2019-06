Je ziet het niet: een boze kassierster die in de supermarkt de zelfscankassa vernielt. Althans, nóg niet. Want wat met alle mensen wier job wordt bedreigd door robotisering? Economisch historicus Carl Frey, die eerder voorspelde dat 47 procent van onze huidige banen zal verdwijnen, zegt in zijn nieuwe boek dat technologie niet veilig is voor de woede van mensen die slecht gedijen in de moderne economie. En daarin ziet hij zelfs een nieuwe voedingsbodem voor populisten.