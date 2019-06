Hoorspelen met Charlotte Vandermeersch: 'Mijn vader is onthoofd in het Gravensteen'

Het Geluidshuis , u bekend van de onvolprezen Heerlijke Hoorspelen (waarvan Humo er u de komende zes weken telkens eentje tegen sterk verminderd tarief aanbiedt – geen dank), pakt uit met een specialleke: ‘Johanna en het Gravensteen’ is een educatief verantwoord maar daarom niet minder geestig hoorspel dat zich afspeelt in het Gent van augustus 1566. Lang vóór het huidige circulatieplan dus, wat de makers niet belet er fijntjes de draak mee te steken.

Charlotte Vandermeersch (Johanna) «’t Is typisch voor Het Geluidshuis om zulke knipogen in hun hoorspelen te steken. Zo passeert er in dit geval een vlasverkoper uit Tielt de revue die met z’n paard en kar in Gent arriveert en helemaal verloren rijdt, omdat hij geen touw aan het circulatieplan kan vastknopen. Wat ik ook maf vind, is dat het Gravensteen in ‘Johanna en het Gravensteen’ een echt personage is, dat zich met de stem van Vic De Wachter openlijk kant tegen al de martelingen en terechtstellingen die er plaatsvinden.»

HUMO Wees eerlijk: wist jij al wat er in augustus 1566 in Gent is gebeurd, of heb je gespiekt op Wikipedia?

Vandermeersch «Neenee, die datum zat wel degelijk in m’n hoofd. De Beeldenstorm, hè? Ik moet wel toegeven dat ik heb moeten opzoeken hoe het daar ook weer precies mee zat. Maar nu weet ik het dus weer: de protestanten vernielden de heiligenbeelden in de katholieke kerken van de Nederlanden. Het gevolg was dat de katholieke Spanjaarden, die hier het bewind voerden, nog meedogenlozer werden dan ze al waren in hun aanpak van iedereen die het waagde z’n mond open te doen. Je werd in die dagen voor het minste opgehangen of onthoofd.»

HUMO Dat dreigt ook met jouw echtgenoot te gebeuren.

Vandermeersch «Ja, mijn man Jacob (rol van Jurgen Delnaet, red.) is advocaat, en spreekt zich openlijk uit tegen de Spanjaarden. Zodoende wordt hij opgepakt en in een cel in het Gravensteen gegooid, waardoor de geschiedenis zich dreigt te herhalen: mijn vader is er ook ooit onthoofd. Maar met de hulp van enkele kompanen én van het Gravensteen zelf stel ik alles in het werk om de Spanjaarden een hak te zetten, en mijn man vrij te krijgen.

»Ergens halverwege het verhaal zing ik samen met ‘conciërge’ Bert Huysentruyt een duet over het Gravensteen. Hij noemt het ‘magisch’ omdat hij erin is opgegroeid en de kracht bewondert die het uitstraalt; ik noem het ‘tragisch’ omdat mijn vader er gestorven is en mijn man er gevangen zit. Zo gaat ‘Johanna en het Gravensteen’ ook een beetje over rechtvaardigheid en religieus fanatisme. Heel knap, die gelaagdheid.»