Volgens ex-platenbaas Adriaan Van Landschoot, zo liet hij zich in een krant ontvallen, heeft Ibe Wuyts het uiterlijk van een bloemzak. Maar gelukkig ook een unieke stem, één waarmee hij twee jaar geleden een Ed Sheeran-wedstrijd op StuBru won en vorige maand ‘The Voice van Vlaanderen’. Straks mag hij op Rock Werchter laten zien uit welk hout hij live gesneden is, en in het najaar ook nog eens in een uitverkochte AB Club. Ibe zelf blijft er kalm bij. ‘Wat moet gebeuren, dat gebeurt.’