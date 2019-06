Waarom kinderen van hoogopgeleiden langer leven

Toen bleek dat de afkomst van een moeder in grote mate de gezondheid van haar baby bepaalt, zette de Amsterdamse AMC-universiteit een grootschalig vervolgonderzoek op. Bij aanvang in 2003 werden 8.000 vrouwen en hun ongeboren kinderen gevolgd. Die zijn inmiddels opgegroeid tot 16-jarige pubers.

En hoewel het onderzoek nog loopt tot 2028, kunnen al enkele conclusies worden getrokken. Zoals: hoogopgeleide moeders krijgen gezondere kinderen. En daarom zijn de eerste duizend levensdagen van een kind bepalend voor de gezondheid in het latere leven.

– Hoe zit dat juist?

tanja Vrijkotte (onderzoekster) «Het leven begint al in de baarmoeder. Of je een drang hebt naar suikers en vetten, hoe je omgaat met stress: zulke dingen worden al in de foetale fase bepaald. Daarom is het heel belangrijk dat moeders tijdens de zwangerschap niet drinken of roken. Ook overgewicht en ongezonde voeding zijn af te raden. Die doen de levensverwachting van het ongeboren kind afnemen. Hoogopgeleide moeders beseffen dat beter dan laagopgeleide. Daarom krijgen zij gezondere kinderen.

»We merken ook een verband tussen etnische achtergrond en overgewicht. Marokkaanse en Turkse kinderen zijn vaker te dik. En overgewicht kan wel tien jaar schelen in de levensverwachting.»

– Kan de overheid dat verschil compenseren door voorlichtingscampagnes?

Vrijkotte «Ja, maar dan moeten ze voor iedereen te begrijpen zijn. Tot nu toe blijkt voorlichting beter bij hoogopgeleide moeders aan te slaan. Om die reden heeft de voorlichting van de afgelopen decennia de gezondheidsverschillen bij ons juist vergroot. Vijftig jaar geleden kwam roken tijdens de zwangerschap veel voor. Door voorlichting zijn hoogopgeleiden er bijna helemaal mee gestopt, terwijl nog zo’n 30 procent van de laagopgeleide vrouwen rookt tijdens de zwangerschap.»

– Is het dan onmogelijk om gezondheidsverschillen volledig op te heffen?

Vrijkotte «Dat denk ik wel, al kun je het verschil wel kleiner maken. We zien dat ouders hun kinderen meer laten buiten spelen als ze van oordeel zijn dat hun wijk veilig is. Dat verlaagt het overgewicht. Zoals ook de beschikbaarheid van drinkfonteintjes op scholen de consumptie van frisdrank verlaagt. Die factoren kan een overheid sturen. En daar heeft ze alle reden toe: hoe meer de jeugd beweegt en hoe gezonder ze eet, hoe lager de kost voor de gezondheidszorg.»

– Het verschil in gezondheid zou nog verder kunnen toenemen, doordat rijke hoogopgeleiden in de toekomst hun toevlucht zullen zoeken tot genetische manipulatie. Ziet u dat gebeuren?

Vrijkotte «Eerst moet genetische manipulatie voor medische upgrading mogelijk zijn, en op dit moment is dat niet het geval. Ik denk dat er voorlopig nog voldoende gezondheidswinst te behalen valt door gezonder te eten, minder alcohol te drinken en meer te bewegen. Ook voor hoogopgeleiden.»