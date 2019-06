'Migratie brengt de samenleving geld op, maar vrijwel niemand gelooft dat'

‘Die migranten komen hier allemaal uitgebreid genieten van de vijfsterrenbuffetten van onze sociale zekerheid, terwijl er voor de Belgen maar een paar kruimels overblijven.’ De doorsnee PVDA-militant werd tijdens huisbezoeken in de volkswijken meermaals geconfronteerd met ‘de schande van de 2.255 euro’, vaak vergezeld van de opmerking dat een gemiddeld pensioen amper 1.200 euro bedraagt. Ook die vergelijking kwam rechtstreeks uit de Vlaams Belang-propaganda.

De partij verwijst naar een studie van het Rekenhof uit 2017 waarin de opvangkost van asielzoekers werd berekend voor veertien asielcentra. In de meeste gevallen schommelde de kostprijs tussen 40 en 50 euro per asielzoeker per dag. Maar Vlaams Belang pikte er alleen het hoogste tarief uit: het duurste opvanginitiatief, Synergie 14, kost 74,16 euro per dag per asielzoeker. Door dat prijskaartje met 365 dagen te vermenigvuldigen kwam men op een totale kost van 27.068 euro op jaarbasis, en 2.255 euro per maand. Mieke Candaele, woordvoerder van Fedasil, heeft bedenkingen bij die berekening.