Hij heeft lang gezwegen, maar wie een ontredderde Olivier Somers denkt te zullen aantreffen, vergist zich. De door de voetbalbond voor competitievervalsing veroordeelde mede-eigenaar van KV Mechelen is geen man in zak en as: ‘Waarom zou ik?’ Zijn lach is er nog altijd één van ongeloof: ‘Ik heb mezelf niets te verwijten, dat zal ook blijken. Maar wat er ook beslist wordt, mijn naam is door het slijk gehaald.’ Volgende week spreekt het Belgisch Arbitragehof voor de Sport zich uit.