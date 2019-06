Mark Uytterhoeven & Eddy Merckx: 'De jeugd weet niet wat er kan gebeuren als er massaal op extreem rechts wordt gestemd'

'Waar maken die jonge mensen zich toch zorgen over? Er is zoveel welstand, ze vinden alles maar normaal'

Tijdens de zomer van 1969 was Mark Uytterhoeven 12 jaar, en al een verwoed koersliefhebber. Met zijn knipselmappen van toen onder de arm, alsof het kind in hem nooit is verdwenen, vergezelt hij ons naar de vierkantshoeve van Merckx in Sint-Brixius-Rode. Ze zijn al lang vrienden, de families kennen elkaar. Het is een hartelijk weerzien, en met Eddy’s immer stralende echtgenote Claudine wordt meteen bijgepraat over de kleinkinderen.

Mark Uytterhoeven «Mijn kleindochter kan niet zonder het konijntje dat jullie bij haar geboorte hebben gegeven. We hadden het onlangs in Frankrijk laten liggen in een restaurant: ’s avonds groot drama. Ze heeft zeker 25 knuffels, maar ze wil niet slapen zonder dat konijntje. Al een geluk dat ik het heb teruggevonden.»