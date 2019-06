Imam, extremist of gezant van de Saudische dynastie: wie is Nordine Taouil? 'We moeten meer met elkaar praten'

Het is een wolf in schapenvacht, Guy. Ik ga niet nog meer citeren wat betreft Taouil. Misschien eens naar de bib gaan en het boekje van Heremans, doorbladeren, geen wereldliteratuur, maar doordrongen van wijsheid opgedaan in de dagelijkse realiteit - je kan haar moeilijk verwijten rechts te zijn, zij komt uit een socialistisch nest. Taouil is natuurlijk niet de enige met gespleten tong. Enkele jaren geleden was er de docu op de Nederlandse tv (Zembla) 'Undercover in de Deense moskee': in het openbaar verkondigden acht gematigde moskeeën dat iedere moslim moet integreren, en dat mannen en vrouwen gelijk zijn maar undercover in de moskee werden schokkende uitspraken geregistreerd (met camera) over vrouwen én kinderen. In 2004 liet Ayaan Hirsi Ali in het programma 'Zomergasten' vergelijkbare fragmenten zien, dat was notabene nog vóór de rituele moord op Theo Van Gogh (met een bedreiging aan Hirsi Ali op de borst gepriemd) over Zweedse scholen. In de islam bestaat er het begrip taqiyya, en dat wordt al eens geïnterpreteerd als het toestaan van te liegen tegen ongelovigen in het belang van het geloof.