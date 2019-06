Imam, extremist of gezant van de Saudische dynastie: wie is Nordine Taouil? 'We moeten meer met elkaar praten'

De ruk naar rechts en het toenemende racisme in Vlaanderen baart menige moslim zorgen, maar de Antwerpse imam Nordine Taouil (44) roept op om de handen in elkaar te slaan. De man die door de Staatsveiligheid een extremist is genoemd, voor Sharia4Belgium een afvallige was en door anderen werd gezien als een gezant van de Saudische dynastie of de Marokkaanse geheime dienst, klinkt gematigder dan ooit: ‘We moeten meer met elkaar praten. Samen kunnen we een betere toekomst creëren voor iedereen.’