Lees ook onze recensie van 'Chernobyl', het mooiste en aangrijpendste dat in tijden op televisie te zien was

'Als je Tsjernobyl bezoekt, krijg je minstens één keer een inzinking'

THIERRY VANHUYSSE «Ik ben fotograaf, maar ik werk ook voor een reisbureau dat fotografie- en natuurreizen aanbiedt. We waren op zoek naar nieuwe en uitdagende locaties voor workshops, en toevallig zond National Geographic net een documentaire over Tsjernobyl uit. Ik zag meteen een kans: het is een ongelofelijk decor waar je workshops fotografie kunt geven en tegelijk mensen een stukje geschiedenis kunt bijbrengen. In oktober 2016 ben ik voor het eerst afgereisd naar de regio, om te kijken hoe dicht ik bij de kerncentrale kon komen.»

HUMO En?

VANHUYSSE (lachje) «Héél dicht: ik ben tot aan de centrale geraakt en ik heb de ruïnes van reactor 4 met het blote oog gezien. Dat was een indrukwekkend moment. Je reist ernaartoe met het verhaal en het beeld van dat iconische gebouw in je hoofd, maar als je er staat, is het bijna onwezenlijk. Die eerste reis was trouwens perfect getimed: in november van dat jaar hebben ze de nieuwe sarcofaag, die de omgeving moet beschermen tegen radioactiviteit, over de reactor geschoven. Het is niet bij die eerste keer gebleven: ik ben al dertien keer teruggekeerd. Ik blijf meestal drie tot vier dagen in de veiligheidszone, dus ik heb er in totaal al vijftig dagen doorgebracht.»

HUMO Hoe pakt u zo’n reis aan?