'Yesterday': 'The Beatles zijn van iedereen, maar toch vooral van ons'

‘Oh, I believe in yesterday,’ moet Richard Curtis gedacht hebben toen hij het script voor ‘Yesterday’ neerpende, de film waarin een aanmodderende singer-songwriter plots relevant wordt omdat hij zich na een mysterieuze wereldwijde stroompanne als enige ter wereld de songs van The Beatles kan herinneren. Danny Boyle kroop in zijn regiestoel en maakte een licht magische komedie die gaandeweg uitgroeit tot een liefdesbrief aan de Fab Four. ‘The Beatles slaagden erin een hele natie op te vrolijken.’