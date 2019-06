10 jaar na de zelfdoding: vrienden en familie herdenken Yasmine

Op dinsdag 25 juni is het precies tien jaar geleden dat zangeres Yasmine – echte naam Hilde Rens – op 37-jarige leeftijd een einde maakte aan haar leven. Een schokgolf ging door het land. Wat had de eens zo jonge ster van de ‘Soundmixshow’, die dankzij hits als ‘Porselein’ uitgroeide tot een gevierde zangeres en presentatrice, doen uitdoven? De VRT staat volgende week stil bij haar leven en carrière, in Humo reconstrueren nu al vier intimi wat haar tot die wanhoopsdaad heeft gedreven. ‘Toen ze me vertelde dat ze op vrouwen viel, hebben we samen gehuild.’