Op 24 juni 1995 verdwenen Julie Lejeune en Mélissa Russo in Grâce-Hollogne. De meisjes waren 8 jaar oud. Hun lichamen werden veertien maanden later teruggevonden in Sars-la-Buissière, begraven in de tuin van een huis van Marc Dutroux. In 2001 sprak Humo met de ouders van Mélissa Russo.