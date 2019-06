Imke Courtois over haar hemel & hel: 'Op Instagram zie je mij krullen van genot terwijl er stoom uit mijn neus komt'

Of wij nog snel even een inleidinkje van om en bij de 120 woorden kunnen tikken over het nieuwe ‘Tussen Hemel & Hel’-seizoen? Ja, luister eens even: het is snikheet en de airco lekt. Geen bezwaar als we eerst even een koude douche nemen, en onszelf ter verdere afkoeling op een margarita met crushed ice trakteren? Dan zuigen we daarna wel iets over zinnelijke genietingen, culinaire hoogtepunten en favoriete onenightstands uit onze duim, met als uitsmijter een quote van Mark Twain die we gisteren op internet vonden: ‘Zomer: de periode waarin het te warm is om te doen waarvoor het in de winter te koud was.’ 120 woorden, zei je? Verdomd, we zijn er al!