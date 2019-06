Van ‘een verhoogd risico op kanker’ en ‘schade aan ons DNA’ tot ‘bangmakerij’. Over vijf jaar zal zowat de helft van de wereldbevolking in een gebied wonen met 5G-dekking, maar uit wetenschappelijke hoek wordt de technologie voor supersnel mobiel internet met gemengd enthousiasme ontvangen. Humo ging te rade bij voor- en tegenstanders. ‘De straling is mogelijk kankerverwekkend, ja. Maar dat is koffie ook.’