'Bovenop wifi, gsm, 3G en 4G komt nu 5G. De blootstelling wordt groter en groter en daardoor ook risicovoller'

Zelfrijdende auto’s die feilloos met elkaar communiceren, dronetaxi’s die u van A naar B vliegen, slimme straatverlichting, artsen die van de andere kant van de wereld opereren via een robot, en vooral supersnel mobiel surfen op het internet: 5G belooft een hele nieuwe wereld. Want als u dacht dat uw 4G-verbinding al snel was: 5G is nog eens zo’n honderd keer sneller.

Geen wonder dat telecombedrijven staan te drummen om de technologie uit te rollen. Dit jaar komen de eerste mobiele toestellen met een ingebouwde 5G-chip op de markt, andere ondernemingen dromen luidop van een miljardenindustrie die op 5G kan gebouwd worden, gaande van zelfrijdende auto’s tot het ‘internet der dingen’, waarbij toestellen met elkaar communiceren zonder menselijke tussenkomst. De industrie dringt er bij de overheid op aan om niet te talmen met de introductie van 5G.

Maar niet iedereen is daar blij mee. In ons land moest Brussel de eerste stad zijn met een 5G-netwerk. De Brusselse regering had een akkoord over een aanzienlijke verhoging van de stralingsnormen in de hoofdstad – van 6 naar 14,5 volt per meter – om de technologie mogelijk te maken, maar Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault hield dat tegen. ‘Het is voor mij ondenkbaar de technologie toe te laten zolang ik niet kan verzekeren dat we de burgers beschermen. Brusselaars zijn geen laboratoriumratten, wier gezondheid ik inruil voor winst,’ zei de CDH-politica in de Waalse zakenkrant L’Echo.

Een duidelijk statement, dat aansluit bij de bezorgdheid over de gevolgen van 5G voor de gezondheid. Meer dan tweehonderd wetenschappers sloten zich al aan bij de International EMF Scientist Appeal, een petitie die overheden oproept om te wachten met 5G tot er meer duidelijkheid is over de impact op de volksgezondheid. De ondertekenaars suggereren dat er een verhoogd risico op kanker is en dat de technologie onherstelbare schade kan aanrichten op cellulair niveau. Ze hebben het ook over geheugenproblemen, genetische schade en neurologische stoornissen door de blootstelling van ons lichaam aan de elektromagnetische straling van 5G.

Onheilspellend, maar zijn er ook gegronde redenen om ongerust te zijn? ‘Ook ik ben bezorgd, je zult me niet horen zeggen dat er niks aan de hand is,’ zegt Guy Vandenbosch, stralingsexpert en professor aan het departement Electrical Engineering van de KU Leuven. ‘Maar ik vind dat de petitie de zaken verkeerd voorstelt. Veel onheilsberichten over 5G zijn bangmakerij. In feite is 5G ook niet anders dan 2G, 4G of wat in de toekomst misschien 20G zal heten. Het gaat telkens om dezelfde elektromagnetische straling.’

HUMO Waar zit precies het risico bij dat soort straling?