Iets mispeuterd? In China ziet wordt u aan de digitale schandpaal genageld!

Het Chinese regime droomt van een totale controlestaat en is alvast begonnen met het optrekken van een digitale schandpaal. Burgers die iets mispeuteren, komen op een zwarte lijst te staan en verliezen ‘sociaal krediet’: ze mogen geen huis meer kopen, vliegtuigtickets boeken of een bedrijf oprichten. Hun familie, vrienden, buren en werkgever krijgen ook allemaal te horen wat ze mispeuterd hebben: van sluikstorten tot een rood licht negeren. In onze contreien zou er vermoedelijk een volksopstand uitbreken, maar de Chinese burger lijkt het prima te vinden. Waarom is er niet meer verzet?