Philip Nitschke 'Dokter Dood': 'Zelfdoding is een fundamenteel mensenrecht'

Toen Philip Nitschke (71) in 1996 als eerste arts ooit legale euthanasie uitvoerde, leverde hem dat de bijnaam Doctor Death op. Toch is de Australiër altijd blijven strijden voor het ‘fundamentele recht op zelfdoding’, en met het beruchte ‘The Peaceful Pill Handbook’ schreef hij een zelfhulpboek voor levensmoeë mensen. In 2015 verbrandde hij zelfs publiekelijk zijn artsenbul om vrijuit te kunnen spreken over vrijwillige levensbeëindiging. En dat doet hij met de meest open geest: ‘Ik hanteer geen enkel criterium voor euthanasie. Als iemand goed beseft wat hij wil, is er voor mij geen verdere discussie nodig.’