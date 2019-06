Dankzij het voortreffelijke programma ‘De Campus Cup’ weten we over een week of twee in welke studierichting je de beste quizzers aantreft. Maar zijn die alweters ook de slimste studenten? Studiebegeleidster Femke Sniekers heeft al twintig jaargangen studenten zien passeren aan onze grootste universiteit. Als zij het niet weet, wie dan wel?