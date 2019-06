Bart Moeyaert «Op die tweede april zat ik ’s ochtends in een aftandse hotelkamer in Bologna, op de rand van mijn bed, met op een halve meter afstand een bureautje met een telefoon erop. Ik wist dat ik genomineerd was, net zoals 249 andere schrijvers, illustratoren en kinderboekenorganisaties van over de hele wereld. Omdat het al de zestiende keer was, dacht ik: waarom zou het nu wél gebeuren? Maar toen ging de telefoon over, en zag ik een nummer op de display verschijnen met daaronder ‘Sweden’. Ik heb opgenomen, waarop juryvoorzitster Boel Westin een lange, officiële zin uitsprak, met helemaal op het eind mijn naam. Ik kon alleen maar ‘I love you’ uitbrengen, wat ik ook méénde. Al is het bijna onmogelijk om te beschrijven hoe ik me voelde.»

HUMO Doe toch maar eens een poging.

Moeyaert «In de film ‘The Wife’ dansen Glenn Close en haar man op het bed wanneer hij midden in de nacht een telefoontje krijgt met de mededeling dat hij de Nobelprijs voor Literatuur heeft gewonnen. Wel, bij mij was het nog veel heftiger dan dat: ik was erg geëmotioneerd. Ik belde mijn vriend op en slaagde er niet in om het nieuws uit mijn strot te krijgen. Meer dan een minuut heb ik zomaar wat lukraak gestameld, totdat hij het zelf maar raadde: ‘Heb je de ALMA gewonnen, of wat?’