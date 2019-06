Leo Van Hove (professor economie aan de VUB) «Op papier ziet het er niet slecht uit. Het is goed dat ze met iets volledig nieuws komen. Betaalsystemen als PayPal of Payconiq zijn veel minder innovatief dan ze lijken en maken nog altijd gebruik van de bestaande systemen. Facebook werkt net zoals de bitcoin met blockchain, maar ze hebben een geheel nieuwe versie van die technologie ontwikkeld. Hun systeem zou veel sneller en goedkoper dan de bitcoin zijn. Transacties zouden zelfs zo goed als niks kosten. Of dat ook echt zo is, zal de praktijk moeten uitwijzen.

»Nog een belangrijk verschil is dat het een stabiele munt is: de libra is gekoppeld aan een korf munten waaronder de dollar en de euro. De waarde van de munt kan dus fluctueren, maar niet zo dramatisch als die van de bitcoin.»

HUMO Op welke gebruikers mikken ze eigenlijk?