'Vrouwen hebben voortdúrend slechte orgasmes'. Lisa Taddeo onderzoekt het seksuele verlangen van de vrouw

'Vrouwen zijn vele malen complexer dan mannen. En dus interessanter'

Het hoofdkwartier van het legendarische uitgevershuis Simon & Schuster in New York, tussen Times Square en Rockefeller Plaza. Van hieruit worden de boeken van Stephen King, John Irving, Bob Woodward, Hillary Clinton en, jawel, Donald Trump op de wereld losgelaten. Op de hele veertiende verdieping is geen levende ziel te bekennen. Iedereen is naar de Book Expo, de hoogmis van de Amerikaanse boekenbusiness. Lisa Taddeo (39) zit te wachten in een kaal vergaderzaaltje. Aan niets is te merken dat alles in gereedheid wordt gebracht om van haar een literaire celebrity te maken, wereldwijd. Ze heeft drie boeken klaar, die drie zomers na elkaar zullen verschijnen. Twee daarvan, een roman en een verhalenbundel, heeft ze het jongste anderhalf jaar geschreven. ‘Ja, ik werk nogal snel,’ zegt ze haast verontschuldigend. ‘En ik doe nauwelijks aan tweede of derde versies. Ik streef er gewoon naar om per definitie geen vervelende zinnen te schrijven.’