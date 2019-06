Jan Mulder: Eden Hazard kwam zonder vocabulaire naar zijn presentatie. Teleurstellend? Schande!

Eden Hazard werd gepresenteerd door Real Madrid en ik dacht aan Gareth Bale die destijds bij zijn presentatie bij de club, net als Eden, ‘Hala Madrid!’ naar het dolenthousiaste publiek had geroepen. Met Bale liep het, ondanks vele prijzen en prachtige doelpunten in allerlei finales, slecht af. De club wil van hem af. Om de versleten Galáctico te lozen, bieden ze hem aan met enkele andere spelers gratis erbij. Huren mag ook, zelfs op proef ergens stallen: als hij maar vanonder de Madrileense ogen verdwijnt. Het management van Bale maakte bekend dat de speler graag wil blijven. Als antwoord op die oorlogsverklaring zei trainer Zidane dat hij voor het komende seizoen geen rekening meer houdt met Bale, zeker van een doorlopend contract en een duizelingwekkend salaris.

Bale is een in zichzelf gekeerde persoon die zich in Madrid nooit thuis heeft gevoeld. Hij is een goede edoch zwijgende voetballer. Soms briljant in het spel, altijd saai in de kleedkamer. Na zijn eerste, voorzichtig gearticuleerde ‘Hala Madrid’ werd er geen ander Spaans woord meer door hem gesproken, bijvoorbeeld ‘hola’. Bale groet Sergio Ramos met ‘hello’ wanneer hij zijn auto op de parkeerplaats zet. Bale woont dan vier jaar in Spanje. Zijn onthutsende gebrek aan kennis van de taal begon op den duur iedereen te ergeren. Een voetballer krijgt het dan moeilijk en het bestuur begint met de voorbereidende werken van zijn totale ondergang. De speler verzet zich, nog steeds met een innemende glimlach alsof er niets aan de hand is, maar hij moet weg. Het probleem van deze transfer is dat geen Europese topclub hem wil of kan betalen. Er schuilt een tragische roman in. Titel: ‘Bale’.

Hazard is een betere voetballer, maar Eden zei op zijn presentatie tot mijn verbazing net zo kinderlijk als Gareth Bale de armzalige woordjes tegen 50.000 fans die naar het stadion waren gekomen: ‘Hala Madrid.’ Hup Madrid. Ik sloeg steil achterover. Hazard wist al enkele jaren dat hij naar Real Madrid zou gaan. Zelfs in zijn laatste maanden bij Chelsea had hij nog een paar vloeiend lopende zinnen uit een Spaans woordenboekje uit het hoofd kunnen leren om ze tijdens de presentatie op te dreunen. Eden dacht er niet aan. In het geval van Bale, een Engels sprekende man uit Wales, zou je nog kunnen denken dat het te moeilijk is voor zijn tong. Eden Hazard spreekt zijn Franse moedertaal en lijkt daardoor beter geplaatst voor het Spaans. Hij kwam zonder vocabulaire naar zijn presentatie, spelde op zijn Bale’s ‘Hala Madrid’ tot een goed einde en dat was het dan. Teleurstellend? Schande! Doe iets voor je grote wens om van Real Madrid te zijn. Was in Londen al jaren stiekem naar Spaanse lessen gegaan om je voor te bereiden op de Madrileense droom. Had met je toegewijde vrouw en kinderen geoefend met een toeristenboekje Spaans op de ontbijttafel. Ga, wanneer de grote dag is gekomen, op de middenstip staan en dreun bladzijde 1 op: ‘Buen clima aqui.’ Mooi weer hier. ‘Soy de Londres. Lluvia.’ Ik kom uit Londen. Regen. ‘Muchas gracias.’ Dank u. ‘De dónde es usted.’ Waar komt u vandaan? En na een donderend lachend applaus – grappige vent! – dat in golven van de tribunes rolt, zegt de nieuwe aanwinst: ‘Te invito a comer con nosotros.’ Ik nodig je uit om bij mij thuis te komen eten. Weer daalt het schaterende geluid uit 50.000 kelen op hem neer. ‘De nada.’ Graag gedaan. En tot slot zegt Eden Hazard: ‘Hasta la próxima en el campo.’ Tot de volgende keer op het veld. Op één avond geleerd. De toerist was er te lui voor. Hazard? Bale revisited. Titel van zijn boek: ‘Het begin van het einde van Eden in Madrid – een presentatie’.