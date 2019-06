'Overdaad zit in mijn genen. Begin jaren 80 zaten we met de hele groep zwaar aan de... tja, aan álles eigenlijk'

Uitgelezen vertrekpunt: de 7 Hoofdzonden van Robert Smith en Robert Smith. ‘Ik word amper beïnvloed door andere artiesten, omdat ik zowat alle popmuziek slecht vind.’

Robert Smith (60) stamt uit een katholieke familie en woonde tot 1980 – toen hij al 21 was – de zondagsmissen bij in de kerk van zijn geboortedorp Crawley: hij is dus op zijn minst bekend met de hoofdzonden. De back catalogue van The Cure is thematisch bovendien zo uitgebreid en gevarieerd dat er voor elke zonde minstens zeven passende titels te vinden zijn. Voor tekst en uitleg moeten we het, onder meer met dank aan de negen (!) interviews die collega Serge Simonart voor Humo tussen 1984 en 2004 met Robert Smith had, ook al niet ver zoeken.