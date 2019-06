1 Ze maakt Spanje en Spaanse pop hip

Spanje en popmuziek, het is altijd al een moeilijke combinatie geweest. ‘Eres tú’ van Mocedades, die Songfestivalklepper uit 1973, heeft nog enige iconische waarde, maar de muziek van bands als Meccano en Héroes del Silencio in de jaren 90 was om zo snel mogelijk te vergeten. In het gezegende jaar 2018 zond de Heer ons echter Rosalía Vila Tobella, kortweg Rosalía (25). Op haar tweede plaat ‘El mal querer’ (‘De slechte liefde’) vertelt ze in elf songs een gedoemd liefdesverhaal, op de tonen van digitale flamenco.

In de hitsong ‘Malamente’ laat de Catalaanse een geluid horen dat flamenco mengt met r&b-invloeden tot een onheilspellend, dansbaar én diep melancholisch geluid. Bovendien is de plaat een aanklacht tegen het machismo in de Spaanse maatschappij, waar geweld tegen vrouwen nog steeds een nationale sport is.