Een vergeten Belgisch slachtoffer van de terreur in Tunesië: 'Het was de eerste keer dat ik op vakantie ging, en het heeft mijn leven kapotgemaakt.'

'Toen hij begon te schieten, dachten we nog dat hij een paint ballgeweer vasthad'

Bijna was Anita Zordanello niet meegereisd naar Sousse, omdat ze treurde om haar zoon, die enkele maanden ervoor was gestorven. Maar haar beste vriendin Lana praatte haar om. De zon en haar beste vrienden zouden haar goed doen; even op adem komen na de zware maanden van verlies. En dus ging ze. Op het witte zandstrand van Sousse verloor ze vervolgens haar beste vriendin in één van de bloedigste IS-aanslagen in Tunesië.

Een jonge man in zwarte short en T-shirt wandelde die vrijdagmiddag over het strand met een grote parasol in de hand. Toen hij voorbij het vijfsterrenhotel Imperial Marhaba kwam, om 11.45 uur, haalde de 22-jarige Seifeddine Rezgui een kalasjnikov uit zijn parasol en opende het vuur op de zonnende badgasten. Hij mikte op de buitenlandse toeristen en spaarde het Tunesische personeel, liep lachend het hotel binnen, wierp granaten en doodde nog meer hotelgasten. Toen hij pas na dertig moorddadige minuten door de politie werd neergeschoten, had hij 38 badgasten gedood, onder wie 30 Britten, een paar Fransen en Duitsers, en één Belgische vrouw.