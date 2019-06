Maarten Vangramberen & Karl Vannieuwkerke: 'Mocht Maarten 'Vive le vélo' presenteren, er zouden te veel vrouwen kijken'

Eerst is er nog het BK wielrennen, maar daarna barst de Eddy Merckx-gekte ongenadig los en strijkt het Tourcircus neer in Brussel ter ere van Merckx’ eerste Tourzege in 1969. Naar goede gewoonte zal kopman Karl Vannieuwkerke (48) ook deze zomer drie weken lang Frankrijk doorkruisen met ‘Vive le vélo’, meesterknecht Maarten Vangramberen (40) doet hetzelfde met zijn Tourtafel. Humo had een zomers gesprek met de twee VRT-sportjournalisten: ‘Telkens als ik zie dat Maarten gaat sporten, denk ik: verdomme, hij vliegt er weer in.’