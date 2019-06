Van Alcohol tot Zeikstralen: Humo's Grote Rock Werchter-ABC

A van Alcohol

We beginnen maar zoals een échte festivaldag: met goede moed, een propere onderbroek en een koud biertje of 28. Wie zijn de grootste zuipschuiten op de affiche? Mac DeMarco (zondag, The Barn, 19.30-20.30) staat erom bekend één fles Jameson’s soldaat te maken per optreden en deinst er niet voor terug om zichzelf onstage te beplassen – nog altijd méér klasse dan Madonna. Zijn maatje Kurt Vile (vrijdag, The Barn, 14.40-15.40) werkte ooit, vóór de muziek, in een bierbrouwerij, waar hij het na verloop van tijd zo beu was dat hij rechtstreeks van de band begon te drinken. Richard Ashcroft (donderdag, The Barn, 18.05-19.05) viel ooit binnen in een jeugdhuis met de mededeling: ‘Ik ben Richard Ashcroft van de groep The Verve en ik wil jullie helpen. Hier is 10.000 pond!’ Een daad die Guy Van Sande omschreef als ‘barmhartig en inspirerend’. Het strafste verhaal: de bassist van Barns Courtney (zaterdag, The Slope, 20.35-21.20) beet ooit Ed Sheeran, zonder reden, tot bloedens toe in de schouder. Diezelfde avond eindigde met gestolen rollerskates en doucheseks in de backstage van een New Found Glory-optreden. Maar wat bent ú nog van plan deze Werchter?

B van Brexit

Een unicum: de Britse pers heeft een vete tussen Oasis en Blur aan zijn neus laten voorbijgaan! Noel Gallagher merkte onlangs op: ‘Als je het niet eens bent met de uitslag van de brexit, verhuis dan naar Noord-Korea!’ Terwijl Damon Albarn natuurlijk net een tweede referendum steunt: hij weidde er met The Good, The Bad & The Queen zelfs een hele plaat aan. Waar blijft die opgestookte ruzie, The Sun?

Enkele alomtegenwoordige brexit-bindteksten? Guy Garvey van Elbow had het recent nog over ‘de grootste ramp in de moderne geschiedenis’. Bastille merkte subtieltjes op: ‘Fuck de brexit! En fuck Boris Johnson!’ Die van Bear’s Den (zaterdag, Main Stage, 17.35-18.35) verontschuldigden zich onlangs in het Koninklijk Circus: ‘Sorry voor het zootje dat we er momenteel van maken.’ En het ging níét over hun laatste plaat! De Schotten van Mogwai (donderdag, The Barn, 14.40-15.30) winnen op punten: op hun website kunt u een T-shirt op de kop tikken met het niet mis te verstane opschrift ‘brexit is shite’.

C van Cadeau

Matt Healy van The 1975 (vrijdag, Main Stage, 16.05-17.00) mocht onlangs een wel erg spesjaal cadeau in ontvangst nemen: hij kreeg – op eigen aanvraag! – de onderbroek toegestuurd die Shawn Mendes had gedragen in een campagne van Calvin Klein. In ruil liet Mendes weten graag een lok haar van Matt Healy te krijgen. ‘Om hem te kunnen klonen.’ Afijn, u weet wat u vrijdag allemaal op het podium mag gooien: alles waar DNA aan kleeft, is fair game.

D van Dilemma

Robyn (vrijdag, KluB C, 0.00-1.15) of Tool (vrijdag, Main Stage, 0.30-2.00)? The Good, The Bad & The Queen (zaterdag, The Barn, 21.50-23.15) of Florence and the Machine (zaterdag, Main Stage, 21.25-22.55)? P!nk (donderdag, Main Stage, 22.40-0.30) of Elbow (donderdag, The Barn, 22.35-23.50)? Weezer (vrijdag, Main Stage, 17.45-18.45) of Khruangbin (vrijdag, KluB C, 17.30-18.30)? Mumford & Sons (zaterdag, Main Stage, 23.45-1.15) of een gloeiend hete vuurpoker die langzaam in uw urineleider wordt geduwd? Op Rock Werchter geldt zoals steeds de stelregel: kiezen is verliezen.

E van Eigen kweek

Tegen wiens been heeft Black Box Revelation gepist dat zij op donderdag de KluB C moeten openen (13.50-14.40)? Dan gaat het Angèle (zaterdag, The Barn, 19.50-20.50) meer voor de wind, ook al is zij niet één van de twee Belgische acts die de Main Stage sieren. Dát zijn Balthazar (zondag, 18.25-19.25) en Whispering Sons (vrijdag, 13.00-13.45). Wat nog? Portland (zaterdag, The Barn, 13.00-13.45), Geike (donderdag, The Slope, 15.20-16.00), Tamino (zondag, The Barn, 15.40-16.40) en Tourist LeMC (zaterdag, The Barn, 16.00-17.00) vertegenwoordigen zwart-geel-rood. Miss Angel (donderdag, The Slope, 18.05-18.30), de vooralsnog ongekroonde koningin van Linkeroever, speelde reeds in het voorprogramma van Zwangere Guy (donderdag, The Barn, 13.00-13.50), en komt misschien wel in zijn set opduiken. En IBE (zaterdag, KluB C, 13.45-14.15) van ‘The Voice’ komt ook, laat ons het daarbij houden.

F van Fans

Omdat wij bij Humo onze geloofwaardigheid achterlieten toen wij ooit het debuut van Mumford & Sons met vierenhalve ster bedachten, hoort u het misschien liever eens van iemand anders. Zo is de favoriete band van The Cure-boegbeeld Robert Smith nog altijd het Schotse The Twilight Sad (vrijdag, The Slope, 23.45-0.25). The Murder Capital (zaterdag, The Slope, 15.20-15.50) werd geproduceerd door Flood op aanraden van Nick Cave en PJ Harvey. Tom Misch (vrijdag, KluB C, 19.30-20.30) wordt op handen gedragen door Loyle Carner, Robert Glasper én De La Soul. Maar de mééste bewonderaars heeft Rosalía (zondag, The Barn, 17.30-18.30), die onlangs nog het prachtige ‘Barefoot in the Park’ uitbracht met superfan James Blake: onder meer Dua Lipa, Billie Eilish en Damon Albarn prezen haar de hemel in. Geen klachten: wat is er méér dan vierenhalve ster?

G van Geneesmiddel

Het leven is een ziekte, gelukkig krijgt u op vrijdag – van 21.30 tot 23.45 op de Main Stage – The Cure. Het zijn gouden tijden voor de Enige Echte Headliner van Rock Werchter: ze werden net opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame – op de rode loper zag u frontman annex ’s werelds slechtst gesnoeide haag Robert Smith een hilarisch onderkoeld interview geven – en daarvóór vierden ze al, middels enkele mastodonten van concerten, de veertigste verjaardag van meesterwerk ‘Disintegration’, waarvan heden ook – hè-hè – een documentaire wordt gemaakt. ‘Veertig jaar geleden speelden we ons eerste optreden,’ aldus Smith. ‘Als je me toen had gevraagd – degenen onder jullie die al lééfden, tenminste – wat ik nu ongeveer dacht te doen, had ik er wel erg grondig naast gezeten.’ Bereid u traditiegetrouw voor op een setlist van om en bij de dertig nummers, zo ruwweg eentje per jaar dat Robert Smith nu toch echt wel té oud is om er nog zo bij te lopen.

H van Hive

Toen de dieren nog spraken, sliep u op een festivalweide zoals De Grote Schuer Daarboven het bedoeld had: in een weinig regendicht tentje van de Decathlon, in eigen dan wel vreemdsoortig lichaamsvocht, of gewoon – zoals normale mensen – tijdens Mumford & Sons (zaterdag, Main Stage, 23.45-1.15). Maar sedert enkele jaren kunnen zelfs het soort lui dat hun derrières pas op een festivalweide plachten neer te poten wanneer er een satijnen kussentje onder ligt, op de Werchter-camping terecht. Wat zijn anno 2019 alle opties voor een luxeglampingpakket? Het goedkoopste kost 418 euro voor twee personen en bezorgt u een tent met een grondzeil en twee luchtmatrassen. Het duurste jaagt u al wat meer op kosten – 1.222 euro, genoeg om het voltallige nationale scoutsbestand één festival lang à volonté van Cara Pils te voorzien – maar daarvoor krijgt u wel een houten vloer, twee opgemaakte bedden, twee strandstoelen, verlichting én stroomvoorziening. Seasick Steve laat alvast weten zo snel mogelijk weer naar Werchter te willen afzakken: ‘Lijkt me wel wat, zo’n houten vloer!’

i van Instagram

De huidige Koning Van De Sociale Media is zonder twijfel de jonge bard Lewis Capaldi (zondag, The Barn, 14.15-15.00), wiens kurkdroge reacties goud waard zijn. Bij de release van zijn debuut postte hij een treurige selfie: ‘Mijn levenswerk is om middernacht uitgekomen. Ik heb al drie éénsterrenrecensies gelezen.’ Bij een fotoreeks in fout trainingspak: ‘Ik zag in de blik van mijn mama dat ze bij elke pose méér spijt begon te krijgen dat ze mij ooit op de wereld had gezet.’ Bij een foto in kostuum met luipaardenprint: ‘Mijn verontschuldigingen voor alle erecties die u net kreeg.’ Toen z’n debuutplaat uitkwam, huurde hij advertenties af in de Londense Underground: ‘De Schotse Beyoncé. Eindelijk beroemd.’ Lewis Capaldi is zo’n geweldige deadpan humorist dat wij bijna zouden beginnen te geloven dat zijn muziek (‘de nieuwe Ed Sheeran,’ wordt gefluisterd) óók maar een geintje is.

J van Jongelui

Rock Werchter is nu niet bepaald een festival waarvoor u een doctoraat in de musicologie moet hebben, maar een aantal namen klinken waarschijnlijk toch vreemd in de oren. Wist u bijvoorbeeld: a) dat Georgia (donderdag, The Slope, 13.00-13.30) de dochter is van Leftfield-helft Neil Barnes, drumde voor Kate Tempest en voetbalde in het truitje van Arsenal, b) dat Didirri (zondag, The Slope, 13.30-13.55) de welluidende achternaam ‘Peters’ draagt, maar toch in Australië woont, c) dat Masego (vrijdag, The Barn, 13.00-13.50) zichzelf, zonder eerst een kruisteken te slaan, de uitvinder van traphouse-jazz noemt, en d) dat Underworld (zondag, KluB C, 22.45-0.15) nog altijd muziek maakt? Voilà, weer iets bijgeleerd!

K van Katje

Lewis Capaldi noemt zijn fans Big Fat Sexy Jungle Cats, Matt Bellamy van Muse doopte zijn katten Kim en Kanye (‘ook al luister ik zelden naar zijn muziek’) en de viervoeter van Florence Welch heeft zelfs een eigen Twitter-pagina. Maar de kattigste aller Werchter-artiesten is toch Lizzo (zondag, The Barn, 13.00-13.40). Niet alleen blaasde zij hete lucht naar de schrijver van een negatieve recensie (‘alleen muzikanten zouden muziek mogen bekritiseren!’), maar ze bedacht ook de volgende liedjestekst: ‘Kitty cat, kitty cat, prrr / All the thick girls down on the flrrr.’ Miauwkes!

Jammer: noch Cat Power, noch Kitty, Daisy & Lewis, noch The Pussycat Dolls staan dit jaar op de affiche.

l van Leliewit

Enkele belangrijke vragen dringen zich op: waarom sluit The Slope op donderdag al om acht uur de deuren? Is het nodig om ontsmetter mee te nemen als u op de camping wil douchen? En waar is in vredesnaam de hiphop op de affiche gebleven? Wij telden twee échte rappers, Denzel Curry (vrijdag, KluB C, 13.50-14.40) en Brockhampton (donderdag, The Barn, 20.05-21.05), en één in de categorie ‘het is goed, we rekenen u er ook bij’: Macklemore (zaterdag, Main Stage, 19.20-20.35). Misschien heeft het ermee te maken dat alle hiphoppers ter wereld dit weekend in Lommel zitten voor Vestiville: onder meer Cardi B, Migos, A$AP Rocky, Meek Mill en Future doen er van ‘skrrt skrrt’.

M van Meezingers

Vorig jaar hadden we ‘Pompeii’, ‘Rockstar’ en ‘One Kiss’, wat worden nu de meezingers, en waar moet u lopen om ze vakkundig te ontwijken? Wij noteren: Clean Bandit (zaterdag, KluB C, 20.50-21.50) heeft ‘Rather Be’, ‘Rockabye’, ‘Solo’ én ‘Symphony’ mee. Yungblud (zondag, Main Stage, 15.10-16.00) blijft ook ná ‘I Love You, Will You Marry Me’ en ‘Loner’ de radio domineren. Er is ‘Summer Days’ van Macklemore en ‘Joy’ van Bastille. Angèle huppelt verder met ‘Balance ton quoi’, Mahalia (zondag, KluB C, 15.00-15.40) mijmert ‘I Wish I Missed My Ex’, en Lizzo perst alles uit haar ‘Juice’. Wie vooral géén feelgoodhits wil horen, kan altijd naar Zwangere Guy (donderdag, The Barn, 13.00-13.50), die ocharme het festival moet openen een kloeke víérenhalf uur voor de Main Stage eraan begint.

N van Nogmaals

Volgens Vlaams Belang moeten recidivisten zo snel mogelijk terug naar eigen land. Muse (zondag, Main Stage, 22.30-1.00) staat hier, als recordhouder, al voor de achtste keer, The Cure voor de zesde, en Elbow én Florence and the Machine voor de vijfde. Vlaams Belang kan de boom in.

O van Overkill

Muse was voor intieme liveshows sowieso al wat Chris Brown is voor zacht-romantische liefdesrelaties – maar nu geven Matt Bellamy en co. toe dat ze wel héél ver zijn gegaan. ‘Wij hebben altijd de grenzen van een traditionele rockshow willen opzoeken, maar nu hebben we het gevoel dat we die grens ver achter ons hebben gelaten.’ Naar Werchter tronen ze niet alleen dansers, lasershows en een brassband met zich mee, maar ook wat omschreven wordt als ‘een gigantisch robotskelet dat boven het podium uittorent’ en een BMX-stuntman. ‘We weten niet of we zo nog lang aan dit tempo kunnen doorgaan,’ klonk het nog. ‘Voor de vólgende tournee moeten we ’t ofwel weer kleiner aanpakken, ofwel katapulteren we onszelf de ruimte in.’ Het blijft hoopvol wachten op een gelijkaardig voorstel van Justin Bieber.

P van P!nk

Donderdag kleurt de Main Stage een ganse dag roze: elke artiest die er ten dans speelt, doet dat met de uitdrukkelijke toestemming van headliner P!nk (22.40-0.30), het pretentieloze, nimmer op haar mondje gevallen werkpaard van de Amerikaanse pop – nooit de wereldster der wereldsterren, maar in totaal wel al goed voor 57 miljoen verkochte platen, vier nummer 1-hits en drie Grammy’s. Voor de duidelijkheid: Bang Bang Romeo (17.25-18.05) en Vance Joy (18.35-19.40) gingen met haar mee op tournee, met Bastille trad ze op bij de BRIT Awards, en KidCutUp (21.50-22.40) staat gelukkig ook alleen maar op de affiche omdat hij P!nks huis-dj is.

Over pink gesproken: Janelle Monáe (vrijdag, The Barn, 18.30-19.30) brengt op het podium ongetwijfeld haar Pussy Pants mee, uit het nummer ‘Pynk’. Spreek uit in het Nederlands: ‘Preutebroek.’

Q van Quorn

‘Gepekelde haring kan mijn ballen zuigen,’ aldus de immer fijnbesnaarde Lewis Capaldi, geenszins een vegetariër. Mac DeMarco ook niet: ‘Europa is de beste plek ter wereld om vlees te eten. Soms heb je, voor je ’t weet, een stuk fucking paard achter je kiezen. Maar lékker!’ P!nk eet altijd gezond, behalve op tournee, want daar verbrandt ze toch ‘vijf keer meer calorieën dan thuis’. En Mumford & Sons houdt het bij droge slaatjes, want ‘dat past bij onze volledig zoutloze muziek’. Wat dat allemaal met quorn te maken heeft? Nougatbollen! Veel lekkerder!

R van Rock

Toen Greta Van Fleet (zondag, Main Stage, 20.15-21.30) op de jongste Grammy’s de prijs voor Beste Rockplaat in de wacht sleepte, holde het verzamelde journaille naar de laptop om te schrijven over ‘de slechtste coverband van deze generatie’, ‘Led Zeppelin light, zonder prik, na een uurtje in de zon’ en ‘een slag in het gezicht van de gitaarmuziek’. Pitchfork gaf de plaat een ongeziene 1,6 op 10, waarop de bassist: ‘Als je ’t zelf niet kunt, dan schrijf je er maar over.’ Van Robert Plant zelve kregen ze wél de goedkeuring, en van Elton John ook: ‘De beste rock die ik in twintig fucking jaar heb gehoord.’

S van Symfonie

Witte rook: het lang aanslepende juridische proces tussen Richard Ashcroft en The Rolling Stones over de royalties van het legendarische The Verve-nummer ‘Bittersweet Symphony’, is eindelijk in der minne opgelost. Mick Jagger en Keith Richards zagen af van hun rechten, waardoor Ashcroft eindelijk aan de song – verreweg zijn meest succesvolle ooit – kan beginnen te verdienen. ‘Vriendelijk van Mick en Keith: ze hóéfden dat niet te doen,’ zei hij bescheiden, alvorens eraan toe te voegen: ‘Eindelijk is dat fucking masterpiece officieel van mij.’ Over hoogmoed gesproken: onlangs toonde Ashcroft zich in een interview een soulmate van Marc Coucke toen hij zei: ‘Mijn job is om volwassen mannen te doen huilen.’

Rond de royalties van Bastilles nummer ‘Pompeii’, blijft het dan weer angstvallig stil: er heeft zich vooralsnog niemand gemeld die de verantwoordelijkheid op zich wil nemen.

T van Televisie

Als u pinot noir uit uw kast verkiest boven lauwe pils in uw kraag, is er nog altijd de optie om rustig thuis te blijven zónder iets van de muziek te missen: voor de verslaggeving kan u zoals steeds rekenen op Canvas, bij ‘Rock Werchter Live’. De stem van gastvrouw Kirsten Lemaire blijft zachter dan de kussens in uw zetel én het dons van uw dekentje.

U van Unsullied

Als u donderdag tussen vijf en zes nietsvermoedend langs de KluB C passeert, bestaat de kans dat u zich een hoedje schrikt: daar speelt dan namelijk Grey Worm, de leider van de Unsullied in ‘Game of Thrones’, ten dans. We kennen ’m als een enthousiaste kelensnijder, maar acteur Jacob Anderson zal dit keer – hopelijk – alleen in uw ziel proberen te kerven: als Raleigh Ritchie – een knipoog naar zijn favoriete personages uit de film ‘The Royal Tenenbaums’ – maakt hij elektronische soul, en spreidt hij in een paar noten méér charisma tentoon dan in z’n hele tv-carrière samen. Groetjes aan Khaleesi!

V van Vrijdag

Het talent op Rock Werchter is zo ongeveer even gelijk verdeeld als tijdens een match van de Rode Duivels tegen San Marino: álle toppers staan samen, op vrijdag: van popprinsessen Kylie Minogue (The Barn, 22.45-0.00), Robyn en Janelle Monáe over uiteenlopend lekkers als Kurt Vile & the Violators, Denzel Curry, Weezer, Whispering Sons, Jungle (The Barn, 16.30-17.30) en The 1975, tot headliners Tool en The Cure. Robert Smith beschreef lang geleden al onze gemoedstoestand: ‘Friday I’m in Love’. Of zoals iemand op internet het samenvatte: ‘Vrijdag is als een superheld die me net op tijd kan tegenhouden vooraleer ik collega’s tot pulp begin te slaan met mijn keyboard.’ Afspraak aan de bar?

W van Wachten

De fans van de boeken van ‘Game of Thrones’ en de fans van Tool vochten jarenlang een stilzwijgende oorlog uit: wie kon het langst op zijn kin kloppen zonder er een gebroken kaak aan over te houden? Die van Tool hebben uiteindelijk het onderspit moeten delven: na dertien jaar lijkt die nieuwe plaat van Tool er eindelijk aan te komen, en werd er ook nog eens – nogal wiedes – een tournee in de steigers gezet. In die tijd heeft de reputatie van Tool mythische proporties aangenomen. Bij elke band op de Werchter-site staat er een lijvige uitleg. Bij Tool staat er – onder het motto ‘nuff said’ – één woord: ‘Tool.’

Mocht u de pech hebben om tijdens hun optreden naast een rabiate fan terecht te komen die het begint te hebben over ‘sub-auditieve toonhoogtes’ en ‘ritmisch-wiskundige tempowisselingen’, dan is het geoorloofd om de dichtstbijzijnde steward aan te spreken. Hetzelfde geldt trouwens voor ‘Game of Thrones’-fans die u aanklampen met wanhopige petities om het laatste seizoen opnieuw te laten opnemen. Het ís nu zo!

X van X-centriek

Rock Werchter is geen festival met het what the fuck-gehalte van de gemiddelde Iwein Segers, maar af en toe belanden er toch een stel vreemde snuiters op de affiche. Zo namen Amyl and the Sniffers (zondag, The Slope, 21.30-22.25) hun debuutplaat op in een tijdspanne van twaalf uur, en tóch mochten ze al het voorprogramma van de Foo Fighters verzorgen. Met díé groepsnaam! Our Last Night (vrijdag, The Slope, 20.30-21.25) maakt posthardcorecovers van nummers van Drake (‘God’s Plan’) en Ed Sheeran (‘Shape of You’). Hun meest succesvolle worp is ‘Dark Horse’ van Katy Perry (!), goed voor maar liefst 20 miljoen views (!!). Om Donny Benét (zaterdag, The Slope, 16.55-17.30) te kennen, hoeft u alleen naar zijn profielfoto en de songtitel ‘Sophisticated Lover’ te kijken: Giorgio Moroder op een jaarvoorraadje viagra. Maar de leukste zot is toch Manuel Gagneux, die opereert onder de naam Zeal & Ardour (zondag, The Slope, 17.40-18.20). Hij stelde ooit op een internetforum de vraag: ‘Welke twee genres moeten dringend versmolten worden?’ Iemand antwoordde ‘black metal’, een andere mallerd – ene (dvl), naar verluidt – zei: ‘negermuziek’. Voor de leut besloot hij om die twee effectief samen te voegen – en het is nog gelukt ook!

Y van yolo

Slapen kun je doen als je dood bent, of als Dotan met die onvermijdelijke comebackplaat komt aanzetten: in de CNTRL PRK-zone van de camping beginnen in de vroege uurtjes nog een rist dj’s hun ding te doen. Onder meer Black Mamba, Skyve & Eva De Roo en Hush Heffner gaan tot vier uur ’s ochtends door. Volgens de officiële Werchter-website óók op de affiche: ene ‘Average Bob’. Óf een tikfout, óf Dylan koos onlangs voor een radicale carrièrewending – het zou alleszins tof zijn om de kids uit de bol te zien gaan op de laatste nieuwe Frank Sinatra en Little Richard.

Z van Zeiken

Wist u dat Florence Welch ooit ontdekt werd toen ze al plassend in een nachtclub haar keel openzette? Laat u dus maar eens goed gaan in één van de ‘honderden vacuümtoiletten met porseleinen pot’ die Werchter zo fier afficheert op z’n site. Over zeikstralen gesproken: Macklemore maakte ooit een Instagramfilmpje waarin hij naast de toiletpot staat te rappen. ‘Wipe the base and clean the pee pee / So that my girlfriend won’t be mad at me.’ Het is alleszins een onschuldiger wijsje dan whatever Charlotte Gainsbourg (donderdag, KluB C, 19.05-20.05) bedoelde wanneer zij zong: ‘I drink my embarrassment / From the toilet bowl.’ Gelieve er vooral níét achter te vragen. Het Brisbane Entertainment Centre in Australië bedacht P!nk dan weer met het meest passief-agressieve eerbetoon uit de geschiedenis: een reeks naar haar vernoemde toiletten met de naam ‘Pink Ladies’.

Het beste toiletverhaal komt alweer van Lewis Capaldi, die op Instagram een filmpje plaatste waarin te zien is hoe hij zich opwindt omdat hij zijn toilet niet kan doorspoelen. Een tripje naar de supermarkt later zie je ’m met een ontstopper in de pot roeren: ‘Vijf weken op nummer één in het Verenigd Koninkrijk, maar in Amerika begin je toch weer van nul.’

Om met een Grote Artiest te eindigen: hoe noemt men de vaste stoelgang van Timothy Showalter (zaterdag, The Barn, 14.15-15.15)? Stront of Oaks!

Allee, tot op Werchter, hè.