Dit zijn de beste miniseries op Netflix

In het overvloedige Netflixaanbod gidst Humo u per genre richting de titels die uw tijd en aandacht verdienen. Vandaag de reeksen die zich het makkelijkst in een paar avonden laten savoureren: de miniseries.

'Mysterieuze moorden en hippe hallucinaties'

Alias Grace 2017, 6 afleveringen

‘The Handmaid’s Tale’ is één van de meestbesproken reeksen van de afgelopen jaren, maar rond deze andere verfilming van een boek van Margaret Atwood bleef het redelijk stil toen ze eind 2017 op Netflix verscheen. Onterecht, want ‘Alias Grace’ is een op feiten gebaseerd en erg puik geschreven kostuumdrama, dat rond dezelfde thema’s draait. Sarah Gadon schittert als Grace Marks, een jonge vrouw uit de 19de eeuw die beschuldigd wordt van moord op het koppel bij wie ze als dienstmeid werkt. Een groepering die tegen de doodstraf ijvert, wil bewijzen dat ze ontoerekeningsvatbaar is, en daarom moet Grace tegen een psychiater haar hele leven uit de doeken doen. En dat leven bestaat vooral uit uitbuiting, onderdrukking en ontmoetingen met mannen die vinden dat ze recht hebben op haar en haar lichaam. Of zoals haar beste vriendin zegt: ‘De echte vloek van een vrouw zijn, is dat je moet omgaan met alle nonsens van mannen.’

American Crime Story: The People vs. OJ Simpson 2016, 10 afleveringen

Sinds kort zijn beide reeksen van ‘American Crime Story’, waarin telkens een opzienbarende zaak wordt naverteld, beschikbaar op Netflix. We kunnen het seizoen over de moord op modeontwerper Gianni Versace zeker aanraden, maar de serie over het proces tegen O.J. Simpson, in 1994 beschuldigd van de moord op zijn ex-vrouw en haar vriend, is simpelweg een meesterwerk. Alle sappige verhalen en legendarische beelden – de achtervolging op Simpsons witte Bronco! – passeren de revue, maar de reeks laat ook goed zien hoe de zaak, waar rijkdom, roem en ras samenkwamen, symbool kwam te staan voor Los Angeles en de VS in hun geheel. Bonus: de glansrol van David Schwimmer, alias Ross uit ‘Friends’, die de show steelt als Rob Kardashian, beste vriend van Simpson en vader van Kim en co.

Godless 2017, 7 afleveringen

Geen slecht woord over ‘Deadwood – The Movie’, maar de titel die de originele westernserie in kwaliteit en sfeer het dichtst kan benaderen, is deze reeks uit 2017. ‘Godless’ speelt zich ook grotendeels af in een klein dorpje, La Belle, waar een mijnongeluk zo goed als de hele mannelijke populatie heeft weggevaagd. Als de handlanger van een gewetenloze crimineel (een geweldige Jeff Daniels) zijn baas berooft en daarna zijn toevlucht zoekt in een ranch in het dorp, moeten de inwoonsters zich voorbereiden op het ergste. Maar de vrouwen van het Wilde Westen waren niet te onderschatten, zo blijkt, zelfs als hun tegenstander een sadist is die tijdens een wraakactie zonder verpinken kinderen laat opknopen.

London Spy 2015, 5 afleveringen & The Alienist 2018, 10 afleveringen

Ideaal om te bekijken in de week van de nationale feestdag – of in de week van de Vlaamse feestdag, als u dat liever hebt: Netflix herbergt niet één maar twee knappe miniseries die geregisseerd zijn door onze landgenoot Jakob Verbruggen. ‘London Spy’, oorspronkelijk gemaakt voor de BBC, is een mix tussen een spionagereeks en een liefdesdrama, en gaat over een jongeman die ontdekt dat zijn verdwenen geliefde een dubbelleven leidde en naar hem op zoek gaat. Het resultaat is echter geen spannende en flitsende actie à la James Bond of Jason Bourne, maar een ontroerende mijmering over verdriet, afscheid en de onmogelijkheid om iemand anders echt te kennen.

Voor ‘The Alienist’ tapte Verbruggen uit een ander vaatje. Als in het New York van de 19de eeuw een reeks gruwelijke en mysterieuze moorden op dakloze jongeren worden gepleegd, krijgt de jonge psychiater Laszlo Kreiz-ler de taak om zich, als een soort profiler avant la lettre, in het hoofd van de dader te verplaatsen. Een kostuumdrama over het begin van de forensische wetenschap, dat vooral indruk maakt met de gedetailleerde reconstructie van Manhattan rond het jaar 1900, een plek die verdacht veel weg had van een open riool.

Maniac 2018, 10 afleveringen

Zonder concurrentie de meest gewaagde serie uit dit lijstje, en dus ook de meest riskante tip. In ‘Maniac’ doen twee hipsters met psychische problemen (gespeeld door Emma Stone en Jonah Hill) mee aan een futuristische medische behandeling die hen van hun trauma’s af moet helpen. Tijdens het experiment duikelen de proefpersonen heen en weer tussen de echte wereld en dromen en hallucinaties waar ze hun angsten en zorgen onder ogen zien. Het is vooral in dat tweede luik dat de schrijvers hun fantasie de vrije loop laten, waardoor je de ene keer naar een romantische komedie uit de jaren 80 en de andere keer naar een parodie op ‘Lord of the Rings’ kunt zitten kijken. Maar tussen alle spielereien door, slagen de makers er ook in om je echt te laten meeleven met de twee hoofdpersonages, die op zoek zijn naar een doel in hun leven en een manier om met hun pijn om te gaan.

Manhunt: Unabomber 2017, 8 afleveringen

Een dramareeks die inhaakt op de true crime-hype, waarin de zaak rond de zogenaamde Unabomber tot in de details gereconstrueerd wordt. Ted Kaczynski, een academicus die zich teruggetrokken had uit de maatschappij, stuurde vanaf eind jaren 70 bombrieven naar doelwitten over de hele VS, om te protesteren tegen wat hij zag als de gesel van de vooruitgang. Het duurde 17 jaar tot de FBI hem uiteindelijk kon vatten, na wat nog steeds de duurste en intensiefste zoektocht uit de geschiedenis van het bureau is. ‘Manhunt: Unabomber’ focust, tussen de reconstructies van de aanslagen door, vooral op hoe FBI-agenten stukje bij beetje de puzzel probeerden te leggen, en slaagt erin om daar 5 uur televisie uit te puren die u nagelbijtend zult volgen.

Seven Seconds 2018, 10 afleveringen

Sommige Netflix-reeksen vertellen een afgerond verhaal in een beperkt aantal afleveringen en zijn dus in principe een miniserie. De Britse terreurthriller ‘Bodyguard’ bijvoorbeeld, of ‘Russian Doll’, één van dé titels van het voorjaar, waarin een vrouw een avondje uit telkens weer opnieuw beleeft. Maar die twee series hadden zoveel succes dat Netflix niet aan de verleiding kon weerstaan om er toch een tweede seizoen van te bestellen, ook al kan dat – zie ‘13 Reasons Why’ – faliekant aflopen. ‘Seven Seconds’ was dan weer niet populair genoeg om het langer dan één seizoen uit te houden, en eigenlijk is dat een zegen. Het verhaal, over een politieagent die een zwarte tiener doodrijdt en de doofpotoperatie die daarop volgt, is in tijden van Black Lives Matter brandend actueel, en de zoektocht van de familie naar de waarheid beklijft tot het einde.

When they see us 2019, 4 afleveringen

Regisseuse en scenariste Ava DuVernay laat haar woede de vrije loop in haar vierdelige reeks over vijf tienerjongens – vier zwarten, één latino – die begin jaren 90 onterecht werden veroordeeld voor de verkrachting van een jogster in Central Park. Na een halve aflevering zit je als kijker dan ook al te googelen of de onderzoekers, die gedreven door racisme en gemakzucht het doodsbange vijftal tot bekentenissen dwongen, ooit gestraft zijn. Spoiler: neen. Maar ‘When They See Us’ is meer dan een aanklacht tegen een wraakroepende gerechtelijke dwaling: DuVernay geeft de jongens, die tot nog toe altijd als één bende werden geportretteerd, elk een gezicht en een achtergrondverhaal, waardoor hun lot des te schrijndender wordt.

